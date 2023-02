Il bimbo ferito a Ventimiglia sta meglio, il padre: “Un altro passo verso la normalità"

Il bimbo ferito gravemente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre sta meglio. Riesce a stare seduto e usa la carrozzina. Le condizioni cliniche del bambino, che è ancora ricoverato al Gaslini di Genova, sono ad oggi soddisfacenti e perciò ha iniziato il suo percorso riabilitativo.

“Dopo 50 giorni un altro passo verso la normalità, un altro passo verso casa. Forza campione, sono orgoglioso di te perché anche oggi hai dimostrato di che pasta sei fatto. Hai dimostrato al mondo la tua voglia di rivincita. Niente e nessuno potrà mai dividerci. Ma proprio come mi hai insegnato tu, non bisogna mai arrendersi soprattutto quando lotti per chi ami. Il mio piccolo supereroe” - ha scritto ieri sera il papà del bambino sui social.

La procura, intanto, sta continuando a indagare in maniera serrata sul caso verificatosi nella città di confine. I genitori del bimbo ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che dovranno scoprire la verità.