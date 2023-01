Genova: la conferma dei medici del 'Gaslini', Ryan sta meglio ma rimane ricoverato in terapia intensiva

Come anticipato ieri dal nostro giornale sta meglio il piccolo Ryan, il bambino di 6 anni residente a Ventimiglia, gravemente ferito a seguito delle note vicende che, secondo le dichiarazioni rese alla magistratura, sarebbero da attribuire al nonno ‘acquisito’.

Anche la Direzione Sanitaria dell'ospedale ‘G. Gaslini’ di Genova, infatti, conferma che il bimbo è attualmente in autonomia respiratoria, è cosciente ed orientato. Al momento non richiede più terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per il suo monitoraggio.