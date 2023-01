Messa dell'Epifania dedicata al bimbo gravemente ferito a Ventimiglia, il vescovo Suetta: "Preghiamo per Ryan" (Foto e video)

Il vescovo della diocesi di Ventimiglia – Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, ha dedicato la santa messa della solennità dell’Epifania del Signore, celebrata oggi nella cattedrale della città alta, a Ryan, il bimbo brutalmente ferito nella città di confine lo scorso 19 dicembre.

La diocesi è vicina alla famiglia del bimbo ricoverato all’ospedale ‘Gaslini’ di Genova. Per aiutate i genitori, nei giorni scorsi, è partita una raccolta fondi per aiutare a sostenere tutte le spese necessarie per le cure mediche.

La procura, intanto, sta continuando a indagare in maniera serrata sul caso verificatosi nella città di confine. Secondo le dichiarazioni rese alla magistratura il bimbo sarebbe stato ferito dal nonno ‘acquisito’ ma anche la nonna, la mamma di Simone, è stata indagata per lesioni gravissime in quanto le sue dichiarazioni sono risultate incompatibili, sia con quelle del compagno che con la ricostruzione oggettiva dei fatti. Il nonno acquisito però ha dichiarato in televisione, durante un’intervista rilasciata a “La vita in diretta”, che è innocente. I genitori di Ryan ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che dovranno perciò scoprire la verità.