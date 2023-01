Bimbo gravemente ferito a Ventimiglia: controlli per verificare le condizioni neurologiche di Ryan

I medici hanno deciso di interrompere la sedazione per verificare che il cervello e le condizioni neurologiche del bimbo, ferito brutalmente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre, siano nella norma. Al momento il bambino di 6 anni sta un po' meglio ma è ancora ricoverato al Gaslini di Genova.

La procura, intanto, sta continuando a indagare in maniera serrata sul caso verificatosi nella città di confine. Secondo la ricostruzione esposta dal compagno della nonna al Pm Paola Marrali, l'uomo avrebbe picchiato violentemente in casa il bimbo successivamente fuggito, ma che dopo, in via Gallardi, sarebbe stato picchiato nuovamente.

Sul corpo del bambino sono stati trovati anche segni di asfalto, a quanto pare non relativi ad un investimento, come era stato inizialmente ipotizzato, bensì per essere stato picchiato sulla strada. Il nonno acquisito, dopo i fatti, avrebbe preso il bambino e, insieme alla compagna, lo avrebbe poi trasportato in piazza Costituente dove c’era il padre. Nel tragitto, a causa delle lesioni, il piccolo si è perforato un polmone. Anche la donna è stata perciò indagata per lesioni gravissime in quanto le sue dichiarazioni sono risultate incompatibili, sia con quelle del compagno che con la ricostruzione oggettiva dei fatti. Non è ancora chiaro se l’accusa di lesioni gravissime derivi dall’aver assistito alle violenze e non aver fatto nulla o di avere avuto un ruolo nelle stesse.

Nel frattempo i ventimigliesi chiedono giustizia e mostrano vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo Ryan. E' infatti iniziata una raccolta fondi per aiutare i genitori a sostenere tutte le spese necessarie per le cure mediche. Anche il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, ha deciso di offrire per lui la santa messa della solennità dell’Epifania del Signore nella Cattedrale di Ventimiglia. Inoltre la diocesi ha sollecitato l'iniziativa di solidarietà, che è quasi arrivata a 5.000 euro.

L’avvocato della famiglia, Maria Gioffrè, ha confermato insieme ai genitori di Ryan la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti.