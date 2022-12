Ventimiglia: sta meglio il piccolo Ryan, l'avvocato Gioffrè smentisce voci su presunti abusi sessuali

Sta meglio e ha anche parlato questa mattina con il padre, Ryan il piccolo di 6 anni che sarebbe stato picchiato dal nonno ‘acquisito’ il 19 dicembre. La conferma arriva dall’avvocato della famiglia, Maria Gioffrè, cha ha voluto smentire le voci, secondo le quali, alcune parole del fratellino di Ryan, sarebbero emersi abusi sessuali.

Al momento non ci sono novità per le indagini, che rimangono a quanto appurato nei giorni scorsi, in relazione agli interrogatori del nonno e della sua compagna, la vera nonna di Ryan. Mentre a Ventimiglia è stata anche avviata una raccolta di fondi (QUI) per aiutare la famiglia, ora si attendono sviluppi che potranno arrivare solo nei primi giorni dell’anno.

Nonno e nonna sono stati indagati e sono a piede libero mentre si attende di capire con precisione cosa veramente è successo il 19 dicembre tra l’appartamento dei nonni e l’esterno, in via Gallardi. Una vicenda che ha scatenato anche l’interesse dei media nazionali e del leader della Lega, Matteo Salvini, che dal suo profilo Facebook ha scritto: “Ma come si fa? Se ricordo a quanto amore mi hanno regalato le mie nonne e i miei nonni, inorridisco. Preghiamo per te bimbo”.