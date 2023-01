Ventimiglia: caso Ryan, la Procura dispone accertamenti sull'auto dei nonni

Domani, la Polizia effettuerà un accertamento tecnico sull'auto in uso alla nonna e al suo compagno, nell'ambito delle indagini su quanto accaduto a Ryan. Il bimbo si Ventimiglia è stato trovato in condizioni gravissime il 19 dicembre e da poche ore è uscito dalla terapia intensiva.



L'accertamento è stato disposto dalla Procura di imperia. Soltanto pochi giorni fa, il procuratore capo Alberto Lari intervenendo sul caso aveva cercato di far chiarezza a fronte della risonanza mediatica nazionale assunta dal fatto e spiegando che: "Gli accertamenti sinora effettuati in ordine alla produzione delle più gravi lesioni riportate dal minore e che ne hanno determinato il pericolo di vita, non paiono ricondurre dette lesioni a condotte volontarie di percosse o maltrattamento"



Al momento nonna e compagno rimangono indagati per lesioni gravissime. Una delle ipotesi è che Ryan sia caduto dall'auto in corsa riportando così gravi ferite. Gli accertamenti serviranno proprio a capire se sulla vettura ci siano elementi utili per avvalorare eventualmente questa possibilità. All'accertamento sull'auto che si svolgerà domani alle 10.30 prenderanno parte anche gli avvocati degli interessati e l'avvocato Maria Gioffrè che assiste il padre di Ryan, quale parte offesa insieme alla madre.