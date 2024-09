Sanremo: sbarra anti camper divelta a Pian di Poma, è stato un mezzo di Amaie Energia ma perchè non viene rimessa?

Questa volta i camperisti non c’entrano nulla, anche se ovviamente hanno comunque approfittato della strada aperta per parcheggiare i propri mezzi. Stiamo parlando della sbarra che era stata installata dal Comune a Pian di Poma e che è stata distrutta il 3 settembre scorso.

L’installazione è durata praticamente un mese, visto che palazzo Bellevue, su sollecito del comando di Polizia Municipale, era intervenuto per sbarrare la strada ai camper che, da tempo stazionano lungo la via di congiunzione con i campi sportivi e il parcheggio sopra le spiagge della Foce. Un luogo pericoloso, senza protezione a mare, spesso infangato e in condizioni non ottimali alla circolazione.

Alla fine il comune ha installato la sbarra ma, una quindicina di giorni fa, è stata trovata divelta. La Polizia Municipale, però, ha scoperto il colpevole visto che nella zona è stata anche installata una telecamera di sorveglianza. Si tratta di un mezzo di Amaie Energia utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Probabilmente una disattenzione dell’autista e la sbarra è andata giù.

Sul caso, ovviamente, sta lavorando la stessa Amaie Energia che, comunque, è coperta da assicurazione. Nelle ultime ore sono state molte le rimostranze di chi si reca a Pian di Poma per fare sport e, nel frattempo, si è messa in moto la macchina del comune. La strada è stata però nuovamente invasa dai camper e, in molti si chiedono il motivo per cui la sbarra non sia stata ancora reinstallata.

La storia dei camper a Pian di Poma è vecchia di anni e, nonostante non sia uno dei periodi clou (estate piena, Pasqua, Capodanno e ponti festivi), le ‘case viaggianti’ sono comunque massicciamente presenti. In assenza di un’are a loro dedicata e in attesa del ‘Green park’ che dovrebbe sorgere sempre a Pian di Poma, i camperisti non sanno dove andare se vogliono sostare a Sanremo.

L’unico interrogativo che rimane è quello relativo alle tempistiche di intervento. Se lo ‘stradone’ incriminato è pericoloso, perché la sbarra (che ha funzionato nel mese di attività, non facendo parcheggiare i camper) non è stata riposizionata rapidamente?