Sanremo: disordini in carcere, Pagani "C'è il serio rischio di un inasprimento del problema e anche di evasioni" (Video)

“Siamo entrati in un istituto che, abbiamo detto tante volte, è completamente abbandonato. Non deve essere un messaggio fine a se stesso l’operazione messa in atto dal Provveditore (che era un atto dovuto) dei 7 detenuti. Bisogna rimettere a posto un istituto in balia degli stessi detenuti”.

Sono le parole preoccupate di Fabio Pagani che, questa mattina insieme ad una delegazione del sindacato UilPa Penitenziaria, ha fatto visita al carcere di Valle Armea a Sanremo. “Gli agenti sono soli, così come l’area sanitaria. Pretendiamo un intervento maggiore del Provveditore, con il trasferimento di altri detenuti e rimettere in riga il carcere. Ma, soprattutto, inviare quel rinforzo di agenti che, in due o tre mesi faccia rispettare la sicurezza dell’istituto”.

Nel corso della visita, Pagani ha sentito ovviamente gli agenti che hanno confermato come ci sia all’interno una situazione di totale insicurezza per chi lavora. All’interno del carcere c’è il sovraffollamento di circa 50 detenuti ma anche una carenza di personale dettata dall’assenza di circa 50/60 agenti per malattia, che fa scendere il numero del persoale da 188 a circa 130 persone: “Bisogna risolvere il problema ed occorre riportare la tutela del lavoratore che oggi non ho sentito. Non si sente la presenza dello Stato e ci auguriamo che, oltre ai vertici dell’amministrazione penitenziaria, anche il Prefetto e il Sindaco di Sanremo facciano leva sul Ministero, affinchè si rimetta in riga un istituto abbandonato”.

Ci sono pericoli gravi all’interno del carcere di Valle Armea ma, da diverse settimane i sindacati hanno evidenziato problemi che potrebbero riversarsi all’esterno se i detenuti dovessero prendere in mano l’istituto e, quindi, evadere: “La sicurezza – termina Pagani - è demandata alla Polizia Penitenziaria e, quindi, se serve un supporto questo deve arrivare al più presto. Abbiamo chiesto, in ripetute battaglie, un intervento arrivato in ritardo. Ora serve un supporto operativo che il carcere merita assolutamente”.