Sanremo: aggressioni, risse e liti all'interno del locale, il questore chiude per cinque giorni una discoteca

Il Questore della nostra provincia, Andrea Lo Iacono, ha emesso il provvedimento di chiusura per cinque giorni di una nota discoteca di Sanremo. Dopo una scrupolosa attività istruttoria, sono stati accertati diversi episodi di disordini sia all’interno che nelle immediate adiacenze del locale, il 'Monkey's' di lungomare Calvino.

In particolare si è trattato di alcune aggressioni verbali e fisiche ai danni di avventori della discoteca e di liti sorte all’interno della stessa, agevolate anche dall’abuso di sostanze alcoliche, fatti che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. In un episodio, la Volante del Commissariato era intervenuta per una rissa tra giovani iniziata all’interno del locale.

Il provvedimento assolve anche alla finalità di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La proprietà del locale farà ricorso al provvedimento, attraverso i suoi legali