Ventimiglia: la procura fa chiarezza sul caso Ryan, "Le lesioni più gravi non per condotte volontarie o maltrattamenti"

È quanto affermato dal procuratore capo di Imperia Alberto Lari , attraverso una nota, sul caso delle gravi lesioni che hanno portato al ricovero del piccolo Ryan all'Ospedale. Il caso di Ventimiglia ha assunto una eco di rilevanza nazionale da quel 19 dicembre, tanto che la procura ha deciso non solo di intervenire per fare chiarezza in merito all'evoluzione delle indagini ma anche per invitare i media a trattare la vicenda con una minore enfasi.

In merito al quadro finora emerso sulle lesioni più grave patite dal bimbo di Ventimiglia, viene aggiunto: "...il che ovviamente non esclude in radice che condotte lesive volontarie possano essersi realizzate in epoca antecedente, tema investigativo questo in fase di approfondimento sul quale non è possibile allo stato formulare alcuna anticipazione. Un apporto decisivo per l'accertamento dei fatti, com'è ampiamente prevedibile, potrà essere fornito dal minore, le cui condizioni di salute, per quanto nettamente migliorate, non consentono al momento di poterlo esaminare sui fatti stessi con quel grado di attendibilità, tendenzialmente scevra da qualsiasi tipo di condizionamento esterno, auspicabile".