Ventimiglia, rubate le offerte destinate al piccolo Ryan: il furto in un locale della città alta

Rubano le offerte destinate a Ryan. E’ successo nei giorni scorsi in un locale di via Giuseppe Garibaldi a Ventimiglia Alta.

I negozianti della città alta per mostrare la propria vicinanza alla famiglia di Ryan, il bimbo ferito gravemente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre, hanno infatti dato il via ad un’iniziativa solidale: una raccolta fondi. In vari negozi di via Giuseppe Garibaldi, infatti, si può trovare un salvadanaio con scritto “Aiutiamo Simone a stare vicino a Ryan” dove poter lasciare un’offerta, ma un giorno qualcuno ha deciso di portarsi via i soldi raccolti in una delle attività che hanno aderito all’iniziativa.

“Era andata un attimo nell'altra stanza e nel mentre, in pochi secondi di assenza, hanno portato via le offerte” - raccontano i proprietari del locale - “Ora abbiamo fissato il salvadanaio per evitare che possa ricapitare. Non capiamo come qualcuno possa compiere un simile gesto”.