Genova: sta meglio ma soffre di flashback dovuti allo choc il piccolo Ryan, ricoverato al Gaslini dal 19 dicembre

Sta meglio anche se è sempre in una stanza di terapia intensiva e in isolamento il piccolo Ryan, il bimbo di 6 anni ricoverato al ‘Gaslini’ di Genova per le lesioni riportate il 19 dicembre scorso.

Il piccolo, che venne trovato in gravi condizioni in via Gallardi a Ventimiglia, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, soffre di continui flashback (anche notturni), dovuti allo choc patito in quel giorno drammatico. La vicenda, che ha raccolto l’attenzione di molti media anche a livello nazionale, vede la nonna paterna e il suo compagno sotto inchiesta, entrambi accusati di lesioni gravissime.

Sembra che Ryan abbiamo diversi confusi ricordi e, probabilmente, non solo del giorno in cui venne trovato ferito a terra. La Procura prosegue con le indagini e non è escluso che possa essere organizzato un incidente probatorio in forma protetta, ma non certo nei prossimi giorni.

I medici del ‘Gaslini’ sono abbastanza fiduciosi per il decorso del bimbo che potrebbe evitare l’intervento chirurgico alla colonna vertebrale.