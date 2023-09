Il Ministro dell’Interno Piantedosi: “Pensiamo a un centro per migranti a Ventimiglia”

“Ventimiglia ha sempre sofferto e soffre dei transiti di migranti. Noi stiamo collaborando con la Francia per il controllo della frontiera ed è uno di quei luoghi a cui stiamo dedicando attenzione per la realizzazione di una di quelle strutture che abbiamo in animo di dedicare proprio per contenere il fenomeno”. Con queste parole il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato a “Cinque minuti” su Rai1 l’intenzione del Governo di aprire un Cpr nella città di confine.

Il tema dei nuovi Centri di Permanenza e Rimpatrio in questi giorni è oggetto del braccio di ferro tra Governo centrale, governatori di Regione e sindaci. Entro due mesi il Ministero dell'Interno ha intenzione di stilare una nuova lista dei centri migranti da distribuire sul territorio come deciso dal Consiglio dei Ministri dello scorso 18 settembre. Attualmente sono nove quelli operativi in Italia, ma l'intenzione del Governo è quella di aprirne uno in ogni regione, proposta che ha scatenato subito la vibrante protesta di molti amministratori locali. In attesa di conoscere le nuove zone individuate, quindi, il Ministro Piantedosi avrebbe già individuato Ventimiglia per una nuova apertura.

Cosa sono i Centri di Permanenza e Rimpatrio (Cpr)? Il sistema dei centri per migranti voluti dal Governo Meloni prevede la costituzione di strutture utili per detenere, in attesa del rimpatrio, stranieri irregolari considerati minaccia per l'ordine pubblico oltre ai condannati (anche con sentenza non definitiva) e i cittadini in arrivo da Paesi con i quali siano vigenti accordi in materia di rimpatri. La detenzione massima in un Cpr è di 18 mesi.

In attesa che il Governo individui le zone chiamate a ospitare i Cpr, Ventimiglia sembra quindi la prima città scelta dall'esecutivo per la creazione dei nuovi Centri di Permanenza e Rimpatrio.