Ventimiglia, rifiuti abbandonati nel centro storico: individuati i responsabili (Foto)

Sono al vaglio del comando della polizia locale le immagini che ritraggono sistematicamente le stesse persone gettare selvaggiamente rifiuti e ingombranti, commettendo un gesto che a questo punto, per reiterazione del reato, porterà a denuncia penale nei confronti di due soggetti, E. L. e C. R., residenti ventimigliesi riconosciuti che verranno convocati proprio in questi giorni per essere interrogati. "Arriva la resa dei conti per gli abbandoni nel centro storico, dove da mesi, un angolo tra salita Lago e Vico scuri è stato preso di mira dai più pigri e maleducati, che non solo non intendono differenziare ma non vogliono far uso delle ecoisole informatizzate che ormai da due anni sono presenti sul territorio con dotazione di kit gratuito" - fa sapere l'assessore alle politiche ambientali Milena Raco.