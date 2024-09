Taggia: è morto a 93 anni Giuseppe 'Pino' Vivaldi, il cordoglio di Cna e dell'imprenditoria provinciale

Con profondo dolore, la CNA Imperia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giuseppe “Pino” Vivaldi, storico fondatore della Metalmeccanica Vivaldi, eccellenza artigiana del settore metalmeccanico. Pino, che avrebbe compiuto 93 anni quest'anno, lascia un vuoto immenso non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità di Taggia e nel panorama imprenditoriale locale.

Nato nel 1931, quinto di cinque figli, Giuseppe Vivaldi ha vissuto i momenti più difficili della storia italiana, attraversando gli anni della guerra con una determinazione e uno spirito sempre rivolto al futuro. È stato il cuore e la memoria storica della Metalmeccanica Vivaldi, azienda che proprio nel 2021 ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di attività. Un’impresa che, sotto la guida instancabile e appassionata di Pino, ha saputo innovarsi e mantenere vivo l’eredità di un artigianato autentico, tramandando i valori di creatività, professionalità e dedizione.

Il segretario territoriale CNA Imperia, Luciano Vazzano, lo aveva definito «un eroe del nostro tempo», un uomo capace di lasciare un'impronta indelebile nel suo settore e nel territorio che tanto amava. Anche il Presidente CNA Imperia, Michele Breccione, si unisce ai messaggi di cordoglio, ricordando Pino come un simbolo dell'artigianato ligure e un esempio per tutti gli imprenditori. Giuseppe Vivaldi non era solo il pilastro della sua impresa, ma anche un punto di riferimento per la sua famiglia, che proseguirà con orgoglio l’attività imprenditoriale. I suoi figli, Mariagrazia, Brigida e Pier Paolo, insieme ai nipoti, continueranno a custodire e a far crescere l'eredità paterna, guardando sempre al futuro, come Pino ha insegnato loro.

La Metalmeccanica Vivaldi, famosa per le sue opere in acciaio, ferro, rame e alluminio, è diventata negli anni sinonimo di qualità e innovazione, con progetti significativi come l'arredo urbano della rotonda di Taggia, oggi simbolo del Comune ligure e dell’artigianato locale. Quella rotonda, come tante altre opere, rimarrà testimone tangibile del contributo di Pino Vivaldi e della sua visione lungimirante.

"Nel giorno del suo ultimo saluto - evidenziano da Cna - vogliamo ricordarlo non solo per i suoi successi imprenditoriali, ma soprattutto per l’uomo che era: un esempio di integrità, passione e dedizione. Un esempio che continuerà a vivere nel lavoro dei suoi cari e nell'eredità che lascia alla comunità artigiana. Ci stringiamo alla famiglia Vivaldi in questo momento di grande dolore, ricordando Giuseppe “Pino” Vivaldi come uno degli ultimi grandi maestri artigiani della nostra terra".