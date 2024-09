Sanremo: distrutta la sbarra installata dal comune, i camper invadono nuovamente lo 'stradone' di Pian di Poma (Foto)

Puntuali come un orologio svizzero, tornano d’attualità (anche se questa volta non a Pasqua, Capodanno o in estate) i camper a Pian di Poma a Sanremo. Sempre orfana di un’area dedicata agli appassionati delle vacanze su quattro ruote, la città dei fiori vive da sempre la problematica da ‘invasione’ di camper e roulotte, soprattutto nella zona di Pian di Poma.

In attesa del famoso ‘Green park’ sempre nella stessa zona, alcune settimane fa il Comune aveva installato un dissuasore verticale che impediva ai camper di sistemarsi a ridosso della scogliera, tra l’altro in uno stradone solitamente fangoso, dissestato e pericoloso. Ora il dissuasore, divelto, giace ai margini della strada e i camper sono ritornati sul tracciato vietato da inequivocabili segnali.

Oltre che sulla strada ‘incriminata’, come sempre i camper stanno invadendo l’intera zona di Pian di Poma, attorno agli impianti sportivi, impedendo anche il parcheggio alle decine di genitori che portano i figli a fare sport, tra calcio, baseball e atletica. Una situazione annosa che, purtroppo, torna nuovamente d’attualità.