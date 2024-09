Arma di Taggia, il pino in via Blengino è pericolante: sarà abbattuto (Foto)

Dopo accurate verifiche programmate da mesi e realizzate nella mattinata di mercoledì 18 settembre, il Comune di Taggia ha deciso di procedere con l'abbattimento di un pino situato in via Blengino, ritenuto pericoloso a seguito di alcune prove di stabilità. Il test, effettuato attraverso la tecnica della trazione, ha confermato le preoccupazioni circa la stabilità dell'albero e, vista anche il crollo di un altro albero al confine con Riva Ligure, si è deciso di non correre ulteriori rischi e di tagliarlo.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica degli agronomi incaricati, l'esito è stato negativo: il pino presenta una marcata propensione al cedimento, con un fattore di sicurezza inferiore al valore critico. Questo, unito ai movimenti preoccupanti osservati durante l'ultima allerta meteo, ha portato alla decisione di rimuovere l'albero. L'abbattimento è stato prescritto con urgenza per preservare la pubblica incolumità in un'area ad alta frequentazione.

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha sottolineato l'importanza di agire tempestivamente: "È sempre triste dover rimuovere una pianta di queste dimensioni, ma la sicurezza dei cittadini deve essere la nostra priorità assoluta". Il pino, come confermato dal primo cittadino, sarà sostituito con un altro albero di pregio. Le operazioni di abbattimento avranno luogo nella mattinata di domani e comporteranno la sospensione temporanea del transito veicolare nel tratto interessato.