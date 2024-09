Arma di Taggia: controlli su due pini in via della Stazione, il vicesindaco Longobardi: "Nostra volontà è quella di garantire la sicurezza ai cittadini" (Foto)

Nella mattinata di oggi, ad Arma di Taggia, sono stati effettuati dei controlli approfonditi su due esemplari di pini in via della Stazione. Le prove di valutazione di stabilità, eseguite attraverso la tecnica del pulling test, sono state avviate sin dalle prime ore del giorno. Questo tipo di verifica strumentale consente di valutare la solidità e la stabilità degli alberi, in particolare per quanto riguarda i Pinu pinea, una specie particolarmente diffusa sul territorio.

I controlli erano stati programmati già dal mese di luglio, quindi la loro esecuzione dopo la recente caduta dell'albero tra Taggia e Riva Ligure è stata puramente una coincidenza. Una coincidenza, tuttavia, che ha evidenziato ancora una volta l'importanza di questi controlli per garantire la sicurezza delle aree verdi pubbliche.

Il vicesindaco Espedito Longobardi ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione nel mantenere un equilibrio tra sicurezza pubblica e tutela ambientale: "La volontà dell'amministrazione è quella di garantire la sicurezza del cittadino e la salvaguardia del verde presente sul territorio. L'abbattimento degli alberi è l'estrema ratio, ma ovviamente questa decisione è subordinata alla sicurezza della popolazione".