Muore dopo la caduta in monopattino a Sanremo: fatali le gravi ferite per Samuel Montanari riportate nell'incidente

Non ce l'ha fatta Samuel Montanari il giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto la sera del 27 maggio in via Pietro Agosti, a Sanremo. Il ragazzo è morto oggi pomeriggio all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverato da giorni in condizioni critiche. L'incidente si era verificato poco dopo le 21.30, all'altezza di un passaggio pedonale nei pressi dell'incrocio con via Melandri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che viaggiava a bordo di un monopattino, sarebbe caduto autonomamente, finendo violentemente sull'asfalto.

Sul posto erano intervenuti il personale sanitario del 118, un'ambulanza e la Polizia Municipale. Le condizioni del ventenne erano apparse immediatamente molto gravi a causa della forte botta alla testa presa nella caduta e, dopo le prime cure, era stato disposto il trasferimento in ospedale. Il ragazzo indossava il casco ma è da verificare se fosse allacciato correttamente, ma nell'impatto aveva battuto con violenza il capo e il volto contro l'asfalto, riportando fratture e traumi di estrema gravità. Nel corso del ricovero è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, nel tentativo di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sulla dinamica dell'accaduto proseguono gli accertamenti della Polizia Municipale, impegnata a ricostruire con precisione le cause della caduta. Samuel era il figlio di Mauro Montanari, titolare del Garage Olimpia.