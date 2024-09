Sanremo: nuovi disordini oggi nel carcere di Valle Armea, sette detenuti della terza sezione trasferiti

Nuovi disordini, oggi in carcere a Sanremo, sempre nella terza sezione dove sono presenti circa 50 detenuti. Alle 21,30 si è conclusa l’operazione della Polizia penitenziaria con 50 agenti penitenziari impiegati da tutto il distretto (Piemonte e Liguria). Hanno trasferito 7detenuti, ristabilendo almeno per il momento l’ordine e la sicurezza.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario della UilPa Penitenziaria. “Continuiamo a gridare che servono misure efficaci e immediate – dice Pagani - occorre continuare su questa linea, deflazionare il carcere e ripartire da zero. Questo è un intervento voluto dal Provveditore che merita continuità per evitare il tracollo. Se lo Stato c’è, come ha recentemente sostenuto il Sottosegretario delegato Andrea Ostellari, ammettendo evidentemente che si possa sospettare il contrario, deve dimostrarlo prevenendo e impedendo gli eventi a monte e non intervenendo a valle per tentare goffamente di riparare i danni prodotti”.