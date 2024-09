Sanremo: autobus sempre nel mirino degli utenti, lancio di bottiglie di alcuni studenti in Valle Armea

I problemi del trasporto pubblico nella nostra provincia continuano a farsi sentire. Praticamente ogni giorno riceviamo informazioni degli utenti tra corse che saltano, ritardi dei bus e molto altro. E’ di pochi giorni fa la testimonianza dell’ex direttore di Tuttosport che ci ha raccontato quanto accaduto a Sanremo. Ma, nonostante le problematiche di Rt si susseguano da tempo, è difficile mettere mano ad una situazione che peggiora di giorno in giorno.

Questa volta un ‘fattaccio’ viene segnalato da fonti sindacali, che hanno raccontato di alcuni studenti del plesso scolastico di Valle Armea a Sanremo, che hanno inveito contro un autista che non si è fermato perché il bus era strapieno. Una scelta presa da regolamento, in quanto ovviamente caricando troppi utenti il viaggio può diventare pericoloso. Gli studenti hanno inveito contro il conducente e, alcuni di loro avrebbero anche colpito il bus con alcune bottiglie di plastica. Il conducente è poi andato via per evitare guai peggiori.

Un fatto che, ovviamente, conferma la criticità della situazione e il livello di sopportazione degli utenti che è arrivato al limite.