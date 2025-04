Sanremo: aveva tentato di rubare uno yacht a Portosole, 49enne francese condannata a due anni di reclusione

E’ stata condannata a due anni, con la formula del patteggiamento e la sospensione della pena, la 49enne francese che, nella tarda serata del 31 gennaio scorso, ha tentato di rubare uno yacht a Portosole di Sanremo. La donna era stata fermata prima dall’equipaggio e, quindi, dagli agenti del Commissariato di Sanremo prontamente intervenuti.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato lo yacht di grandi dimensioni, già ad alcuni metri di distanza dal molo di ormeggio con le cime sganciate mentre il comandante ha segnalato a prua della barca la donna che si era nascosta in un locale di servizio.

Gli agenti hanno così chiesto l’intervento degli ormeggiatori in servizio al porto, che hanno consentito loro di salire sull’imbarcazione, dove hanno preso in consegna la donna. Secondo la ricostruzione dei fatti, la 49enne aveva tentato di mettere in moto lo yacht senza riuscirvi, a causa dell’assenza della chiave di accensione.

La stessa 49enne aveva tentato, alcuni giorni prima, di rubare un altro yacht al porto di Cala del Forte fingendosi un armatore. Allontanata e identificata come residente a Nizza, in quella circostanza aveva parlato normalmente (non a gesti) in francese. La donna era difesa dagli avvocati Marco Noto ed Ambra Marchese.