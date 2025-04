Sanremo: palo in ferro della vecchia stazione stava per crollare, stamattina intervento della Municipale (Foto)

Stava per cadere a terra con il rischio che potesse finire in testa a qualcuno. Stiamo parlando di un palo di ferro di quasi tre metri presente nell’area dell’ex scalo merci della vecchia stazione a Sanremo. Lo scalo è stato chiuso quasi 25 anni fa, ma alcune sue strutture sono ancora presenti, quasi a ricordarci i tempi che furono. Però il tempo passa anche per loro e l'usura e l'abbandono possono farle diventare molto pericolose.

Stamattina, quando gli agenti della Polizia Locale impegnati nell'ordine pubblico della vicina area mercatale, si sono accorti che il grosso e pesante palo di ferro (che serviva probabilmente come appoggio alla sbarra di accesso del vecchio scalo merci) stava per cedere e cadere sulla testa di qualcuno.

La sua base infatti era completamente marcita a causa della ruggine e stava in piedi per miracolo. Alla sola pressione della mano si è sbriciolata e gli agenti hanno sollevato il palo appoggiandolo a terra. E' stato così eliminato il pericolo per i numerosi passanti che utilizzano la ciclabile o che frequentano il mercato.