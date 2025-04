Ventimiglia: spintona il controllore che gli chiede il biglietto sul bus, pregiudicato denunciato dalla Polizia

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti, è stato denunciato questa mattina a Ventimiglia per aggressione ai danni di una agente del servizio di controllo dei biglietti e per interruzione di pubblico servizio.

I fatti sono avvenuti nella città di confine, dove l’uomo ha spintonato il controllore che aveva chiesto il titolo di viaggio. Per fortuna la donna non ha riportato ferite ed ha chiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti hanno portato l’uomo in Commissariato dove è stato denunciato.