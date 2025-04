Sanremo: tamponamento in via Padre Semeria. Motociclista al Ps (Foto)

Incidente nel primo pomeriggio in via Padre Semeria dove una moto e un'automobile sono state protagoniste di un tamponamento non molto lontano dall'incrocio con via Panizzi.

Il motociclista, un uomo sulla cinquantina, in seguito allo scontro ha riportato alcune abrasioni per cui si è ritenuto di trasportarlo al pronto soccorso per ulteriori controlli, a la sua situazione è sembrata fin da subito contenuta. Secondo le ricostruzioni, l'automobile arrivata a ridosso della moto non avrebbe frenato con sufficiente velocità, causando il tamponamento.

L'incidente ha comportato qualche disagio al traffico, rallentando la circolazione dei veicoli lungo la via per un po' di tempo, fino a quando l'ambulanza non ha caricato a bordo il motociclista trasportandolo al Ps, permettendo poi la regolare circolazione.

Sul posto le forze di polizia e Matuzia emergenza Sanremo.