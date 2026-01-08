Sanremo, apprensione per Maurizio: scomparso da sabato, si moltiplicano le segnalazioni

Cresce l’attenzione attorno alla scomparsa di Maurizio, 52 anni, cittadino di Sanremo, al centro di un appello lanciato nelle ultime ore da Chi l’ha visto?. Il post, pubblicato sui canali ufficiali della trasmissione, ha raccolto numerosi commenti e condivisioni, segno di una mobilitazione ampia anche sui social.

Secondo quanto riportato, Maurizio si è allontanato il 3 gennaio dall’abitazione della sorella in circostanze definite allarmanti, lasciando a casa tutti i suoi effetti personali e senza più rientrare né fornire notizie. L’uomo è alto 1,75, ha occhi verdi, capelli castani e al momento della scomparsa indossava un giaccone nero, jeans chiari, scarpe da ginnastica bianche e un berretto in pile.

Nel post si ipotizza che potrebbe aver preso un treno diretto a Lecce, informazione che ha alimentato ulteriormente l’attenzione degli utenti. Tra i tanti commenti, alcuni segnalano un possibile avvistamento a Genova, dove Maurizio sarebbe stato visto a bordo di un treno sabato scorso. Si tratta, al momento, di segnalazioni non ufficiali, che vengono raccolte per eventuali verifiche.

L’appello invita chiunque abbia incontrato Maurizio o disponga di informazioni utili a mettersi in contatto con la redazione di Chi l’ha visto? o con le forze dell’ordine. In questi casi, la collaborazione dei cittadini può rivelarsi decisiva per ricostruire gli spostamenti e favorire un esito positivo delle ricerche.