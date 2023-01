Ventimiglia: alla 'Vita in diretta' parla Giovanni, accusato di aver picchiato il piccolo Ryan

La trasmissione ‘La vita in diretta’ è tornata ieri sulla vicenda del piccolo Ryan, il bambino di 6 anni gravemente ferito il 19 dicembre scorso. Dopo aver ascoltato un vicino di casa e genitori, ieri hanno parlato con il compagno della nonna, l’uomo di 74 anni che a fine anno ha parlato con gli inquirenti.

In Commissariato emerge la possibilità che l’uomo avrebbe picchiato violentemente Ryan. Giovanni ha parlato ieri con la trasmissione di Rai Uno e ha rigettato tutti gli addebiti che, negli ultimi giorni lo hanno visto accusato dei fatti: “Io sono innocente - ha raccontato ad Antonella Del Prino – e al bambino non ho fatto del male. Non ho mai picchiato il bambino. Quel giorno ero in casa dove stavo facendo dei lavori e il bambino era sul letto, quando la nonna gli ha detto di andare a mangiare. Poi non si è più visto”.

Come sono scaturite le voci secondo le quali lei ha confessato, ha chiesto la giornalista di Rai Uno: “Io ho detto di non averlo mai toccato. Il bambino era la mia vita e tutti lo sanno. Non credo assolutamente che sia stata Antonia (la nonna, ndr)”.

Una vicenda, quindi, che diventa sempre più intricata e che potrà essere sbrogliata solo dalle indagini degli inquirenti, che proseguiranno nei prossimi giorni. Intanto, ed è la cosa più importante, il piccolo Ryan è migliorato al ‘Gaslini’ di Genova.