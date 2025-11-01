Festa della Zucca, Vallecrosia premia le creazioni dei bimbi delle scuole (Foto e video)

Tradizione e divertimento alla Festa della Zucca a Vallecrosia Alta. Il 25° anniversario della tradizionale manifestazione proposta dall'Amministrazione comunale ha animato, nella giornata odierna, il centro storico. L'evento, che ha attratto grandi e piccini, si è concluso in serata con la premiazione delle creazioni dei bimbi delle scuole del territorio.

Dopo il successo della manifestazione di Halloween andata in scena ieri sera, oggi nella città alta sono stati proposti laboratori circensi, giochi da tavolo, intrattenimento musicale, conferenza tematica sulla zucca, mercatino artigianale e agroalimentare, fattoria didattica, maratona fotografica, gastronomia locale e, infine, la premiazione dei lavori delle scuole del territorio realizzati in occasione della Festa della Zucca. Il titolo del tema di quest'anno era "La zucca in tutte le sue declinazioni, da Halloween ai barbagiuai".

Un riconoscimento è stato consegnato dall'Amministrazione comunale alle classi 2, 3 e 4 della scuola primaria di Camporosso Capo dell'istituto comprensivo Val Nervia; alla scuola primaria e secondaria di primo grado dell'associazione pedagogica Steineriana presente con sette splendide opere; all'asilo nido Piccoli Passi di Vallecrosia; all'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia, in particolare alla scuola dell'infanzia di Perinaldo, alla scuola primaria di Perinaldo, alle classi 1, 2, 3 e alle classi 4 e 5 della scuola primaria di Soldano, alla scuola dell'infanzia di San Biagio della Cima, alle classi 1 e 2 della scuola primaria di San Biagio della Cima, alla classe 3 della scuola primaria di San Biagio della Cima, alla classe 4 della scuola primaria di San Biagio della Cima, alla classe 5 della scuola primaria di San Biagio della Cima, alla sezione ABC blu della scuola dell'infanzia di Vallecrosia, alla sezione C rossi della scuola dell'infanzia di Vallecrosia, alla sezione DG gialli/rosi della scuola dell'infanzia di Vallecrosia, alla sezione GD blu della scuola infanzia di Vallecrosia, alla sezione ABC gialli della scuola dell'infanzia di Vallecrosia, alla classe 1 della scuola primaria, alla classe 2A della scuola primaria, alla classe 2B della scuola primaria, alla classe 3A della scuola primaria, alla classe 3B della scuola primaria, alla classe 4A della scuola primaria, alla classe 4B della scuola primaria, alla classe 5A della scuola primaria, alla classe 5B della scuola primaria e alla classe 5C della scuola primaria.

Inoltre, sono stati premiati i vincitori della maratona fotografica organizzato dall'associazione culturale e fotografica 'Controluce'. Il primo classificato, Patrizia Fiore, ha ricevuto un piatto commemorativo del XXV anniversario della Festa della Zucca, realizzato dall'artista Barbara Trapani, e un'ora di workshop con il presidente dell'associazione Controluce Gerry Salerno. Al secondo, Roberto Negrini, e al terzo classificato, Salvatore Russo, invece, è stata consegnata la tessera dell'associazione Controluce. Tutte le foto scattate durante la maratona fotografica sono state poi proiettate sul palco fino al termine della manifestazione.

Maria Fissore ha ricevuto la nomina a Cavaliere della Zucca, Sandro Sottile ha ottenuto una targa mentre un riconoscimento è stato consegnato a Mariadina Lorenzi per lo splendido lavoro svolto da anni nella decorazione e valorizzazione dei carrugi con passione attraverso l'arte floreale, coordinando e animando uno splendido gruppo di appassionate fioriste amatoriali.