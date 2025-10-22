Vallecrosia si prepara per Halloween e la Festa della Zucca, l'Amministrazione Perri si confronta con i residenti del centro storico

L’Amministrazione comunale e il CIV Centro Integrato di Via di Vallecrosia hanno condiviso l’intero percorso organizzativo con la popolazione del centro storico, ribadendo l’importanza di creare eventi capaci di attrarre visitatori e valorizzare il territorio, senza tuttavia trascurare le esigenze di chi vive quotidianamente queste vie. "In vista degli eventi dedicati ad Halloween e alla tradizionale Festa della Zucca, che animeranno il centro storico nei prossimi giorni, nella serata di martedì si è tenuta la consueta riunione con gli abitanti della città alta" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo con i residenti, volto a raccogliere osservazioni, segnalazioni e proposte per garantire il buon svolgimento delle manifestazioni".

La manifestazione di Halloween è organizzata dal CIV – Centro Integrato di Via di Vallecrosia, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di valorizzare le attività locali e rendere il centro storico sempre più attrattivo per cittadini e visitatori. La festa della Zucca, che si svolgerà il giorno successivo, è invece organizzata dall'amministrazione comunale che intende portare avanti la tradizione unita a innovazione sempre con l'obiettivo di rendere Vallecrosia una città viva, accogliente e partecipata, dove tradizione, divertimento e rispetto per la comunità possano convivere in equilibrio. "È giusto creare momenti di festa e di aggregazione che portino persone e vivacità nella nostra città – dichiara il primo cittadino – ma è altrettanto giusto farlo con attenzione, cercando di limitare al massimo i disagi e trovando insieme le soluzioni più efficaci. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione continua con i residenti del centro storico, che partecipano a incontri periodici di ascolto e confronto. Un dialogo costante che consente di individuare tempestivamente criticità e opportunità, contribuendo a una gestione condivisa e serena della vita del borgo".