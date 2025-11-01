Spettacoli, musica e divertimento: Halloween anima il centro storico di Vallecrosia (Foto e video)

Spettacoli, musica, luci, proiezioni, ragni giganti, scheletri, diavoli e streghe. L'evento di Halloween, organizzato ieri sera dal CIV “Vallecrosia al Centro” in collaborazione con il Comune, anima il centro storico della città della famiglia.

Una folla di persone ha raggiunto in macchina, in moto e soprattutto con il servizio navetta gratuito la città alta per divertirsi, mangiare e bere nelle aree food & beverage allestite per l'occasione e festeggiare la vigilia di Tutti i Santi. Spettacoli, musica live, dj set e performance artistiche hanno affascinato sia grandi che piccini, molti truccati e travestiti per l'evento.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, della Protezione civile, degli alpini e di un sistema di sorveglianza. "Siamo soddisfatti del grande successo dell'anno zero di Halloween nel centro storico. Sono stati venduti oltre 3mila biglietti" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Ringraziamo gli abitanti del centro storico per la pazienza, il Civ, tutti colori che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, i 57 artisti che si sono esibiti nelle varie piazze, la Croce Azzurra Misericordia che si è occupata del servizio sanitario, degli ingressi e della viabilità, gli alpini, la Protezione civile, la polizia locale, i carabinieri, la prefettura, la commissione di vigilanza, i commercianti e i ristoratori presenti, i partner che ci hanno sostenuto e tutti coloro che sono venuti".

"Ringrazio in particolare la popolazione di Vallecrosia Alta per la pazienza e per averci dato una grossa mano" - sottolinea il presidente del Civ Patrick Ioculano - "Desidero ringraziare tutte le maestranze e i presenti per la riuscita della manifestazione. Ringrazio, infine, l'Amministrazione comunale che ci ha patrocinato e aiutato in tutto, in primis il sindaco Perri al quale con questa festa gli abbiamo fatto passare un bel compleanno. Visto il grande successo, il prossimo anno si raddoppia".

Oggi, sabato 1° novembre, giorno di Ognissanti, invece, il centro storico ospiterà il 25° anniversario della “Festa della Zucca”. Dalle 10:30 alle 17 sono previsti laboratori circensi, giochi da tavolo, intrattenimento musicale, conferenza tematica sulla zucca, mercatino artigianale e agroalimentare, fattoria didattica, maratona fotografica, gastronomia locale e premiazione dei lavori delle scuole.