Festa della Zucca, maratona fotografica a Vallecrosia Alta (Foto)

Maratona fotografica alla Festa della Zucca a Vallecrosia. L'iniziativa verrà proposta a cittadini e turisti sabato 1° novembre nella città alta.

Tutti potranno liberamente aderire al concorso fotografico organizzato dall'associazione Controluce. "Chi fosse interessato potrà iscriversi dalle 9 alle 11 nella sala 'U cantun de l'artista' in via Dritta 72. I partecipanti dovranno fare scatti in giro per il centro storico secondo il tema: 'Vallecrosia è bella, ficcatelo in zucca!'" - fa sapere Gerry Salerno, fotografo e fondatore dell'associazione Controluce - "Ogni partecipante dovrà consegnare tre files alle 12.30. Gli scatti più belli e originali verranno selezionati da una giuria e poi verranno premiati alle 16 a Vallecrosia Alta. Inoltre, dalle 17 alle 18.30 tutti i lavori realizzati durante la giornata verranno proiettati nella sala 'Un cantun de l'artista' in via Dritta 72".

Per i vincitori sono previsti diversi premi. Il primo classificato riceverà un piatto commemorativo del XXV anniversario della Festa della Zucca, realizzato dall'artista Barbara Trapani, e un'ora di workshop con il presidente dell'associazione Controluce Gerry Salerno; al secondo e terzo classificato, invece, verrà consegnata la tessera dell'associazione Controluce. "Tutti i partecipanti, a sorteggio, potranno ottenere una tessera dell'associazione Controluce e un'ora di workshop" - svela Salerno - "Inoltre, tutti i lavori saranno inseriti in un catalogo stampato".