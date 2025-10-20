Vallecrosia si prepara per Halloween, scatta il divieto di sosta nella città alta: scoppia la polemica

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata, in piazza Lavatoi, nel parcheggio a Vallecrosia Alta, lato fiume, dalle 7.30 del 22 ottobre sino alle 18 del 3 novembre per consentire le operazioni di allestimento, e poi di disinstallazione, da parte della ditta Vama Service, per l'evento di Halloween e la Festa della zucca.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, ritenuta necessario per garantire in totale sicurezza la fluidità della mobilità veicolare e pedonale.

Un provvedimento che, però, ha già creato un po' di polemica nel paese alto. Gli abitanti si sono, infatti, lamentati, anche sui social, di non poter utilizzare i parcheggi, già contati in quella zona, per quasi due settimane. Una problematica esposta anche all'Amministrazione Perri che si è confrontata con la comunità per trovare soluzioni soddisfacenti per tutti.