Halloween Vallecrosia e Festa della zucca, due giorni di eventi nel centro storico (Foto e video)

Due giorni di festa nel centro storico di Vallecrosia. Il 31 ottobre andrà in scena Halloween Vallecrosia mentre il 1° novembre tornerà la Festa della Zucca.

Due appuntamenti che animeranno in modo diverso la città alta. "Siamo qui oggi per lanciare due eventi con l'intento di coinvolgere i cittadini e l'intero comprensorio. Il centro storico sarà, infatti, coinvolto in una due giorni di eventi completamente diversi ma uniti dall'elemento della zucca" - afferma il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Sono state inviate le richieste a tutti gli esercenti commerciali per aderire all'iniziativa, vedremo poi chi aderirà. Saranno coinvolte pure le scuole. Sarà un bel momento per conoscere e valorizzare il centro storico. E' importante, infatti, l'intento promozionale: scoprire il borgo e le nostre particolarità, dare vita al borgo e portare turisti e persone, anche dai borghi e città vicine, a Vallecrosia Alta per trascorrere due giorni di festa. Vogliamo dare qualità ai nostri eventi. Dobbiamo destagionalizzare il turismo nella nostra città. Mi auguro che questo evento possa diventare un appuntamento annuale che le persone, i turisti e tutti coloro che verranno, se lo possano appuntare sul calendario come evento di qualità e aggregazione".

Un grande evento nel centro storico, che verrà allestito con uno scenario suggestivo, per valorizzarlo e farlo conoscere. "E' un evento che richiede tanto lavoro da parte degli assessori Mognol e Muratore, del consigliere comunale Petrini, di Salvatore Fida, che si è reso disponibile a darci una mano visto che abita nel centro storico, del consigliere Manuela Balbis che, anche lei, conosce il centro storico, degli abitanti e del Civ. Ci sarà da gestire con attenzione la logistica dell'evento per quanto riguarda anche i residenti, che per due giorni vedranno il paese completamente diverso" - sottolinea il primo cittadino - "Solo con la sinergia tra realtà cittadine e l'amministrazione si possono ottenere grandi risultati. Il 31 ottobre il paese sarà completamente chiuso, ci si potrà accedere solo con un biglietto. Si potrà raggiungere il borgo attraverso delle navette che partiranno da tre punti diversi e saranno a disposizione fino alle 2 di notte. Chiederò, inoltre, il permesso per consentire di parcheggiare le macchine da un lato della strada, rivolte con la punta verso il mare, e un controllo costante della viabilità da parte della polizia locale per non creare disagi alla vallata. L'intenzione è di far partire una navetta a distanza di cinque minuti dall'altra. Diamo, inoltre, l'opportunità ai commercianti di poter lavorare su due giorni. Siamo molto contenti di aver trovato la collaborazione e la sensibilità del Civ e dei commercianti. E' importante perché così il tessuto economico si lega alle volontà amministrative. Dobbiamo fare tutte quelle azioni che permettono di far stare in piedi commercianti e famiglie per evitare di trovare l'ufficio dei servizi sociali pieni di persone che cercano aiuto. Bisogna mettere in atto azioni politico e commerciali che permettano di attrarre a Vallecrosia l'apertura di nuove attività anche nel centro storico. Penso che questa sia la ricetta giusta a benefico della collettività. La festa della zucca sarà rinnovata visto che negli ultimi anni era diventata un disastro. Piano piano stiamo cercando di rivisitare questa manifestazione per elevarne la qualità".

Il primo evento che verrà proposto sarà Halloween Vallecrosia. "Ho avuto la fortuna di ricevere questo incarico insieme al vicepresidente del Civ Fabrizio Parola e al tesoriere e segretario Stefano Dodaro. Questo evento nasce anche grazie al comune che ha firmato e rinnovato il protocollo d'intesa con noi. Abbiamo pensato a un evento molto particolare che vuole essere unico nella provincia di Imperia. Vorrebbe, infatti, diventare la festa di Halloween della provincia di Imperia e una tradizione" - afferma Patrick Ioculano, presidente del Civ - "L'evento sarà diviso in due: dalle 18 alle 21 si darà spazio ai più piccoli con il tradizionale 'dolcetto e scherzetto' e attrazioni varie per rallegrare i bimbi; dalle 21 partirà, invece, un evento rivolto agli adulti. Gli eventi saranno diffusi in tutta la città vecchia, nelle piazze ci saranno eventi di spicco: giochi di fumo, mostri, giocolieri. I carugi, che si prestano a momenti di paura, saranno quelli dove camminando si potranno vedere delle figure terrificanti. Il food sarà un elemento importante. Il Civ deve, infatti, ricollegare il tutto al commercio. Il centro storico è perfetto per l'evento perché dà suggestione maggiore rispetto al centro città. Il centro storico ci ha dato una grossa mano accettando di buon grado l'evento. Gli abitanti si sono adoperati per darci una mano. Sarà un evento molto grande. Speriamo che la gente verrà numerosa. Non ci sarà accesso veicolare, si potrà raggiungere il paese solo con la navetta. Sono previsti tre punti di raccolta. Tutta questa organizzazione sarà fatta con persone preparate e professionali: artisti, attrezzature e costumi. Sono persone capaci e del mestiere. Ci siamo affidati, infatti, a imprese molto preparate. Si accederà con un biglietto dal costo di 10 euro. Non si potrà entrare senza il biglietto sennò si rischia di avere un accesso smodato. Tutto verrà moderato con biglietti numerati. All'ingresso verrà dato un succo di sangue al mirtillo, gratuito, da lì ci sarà l'ingresso alla festa. Gli ingressi saranno tre: due lato strada e uno dalla torre saracena".

Il pomeriggio del 31 ottobre sarà dedicato ai bambini mentre la sera sarà rivolta agli adulti. "La prevendita dei biglietti partirà a breve. Ci saranno dei punti di vendita nelle attività commerciali del Civ. Sarà necessario avere il biglietto e presentarlo all'ingresso per poter entrare in paese. Nel biglietto è compreso anche un drink a tema" - sottolinea Stefano Dodaro - "Una grande festa per i bambini, le famiglie e gli adulti. Le navette permetteranno un accesso facile e sicuro. Ci sarà, inoltre, un numero di professionisti importante".

Il 1° novembre verrà riproposta la Festa della Zucca. "Una sagra della zucca rivisitata. Le piazze saranno addobbate con composizioni floreali a tema di zucca, con premiazione di quella più coreografica, ci saranno gruppi musicali, giochi per bambini e area food e beverage per la quale abbiamo coinvolto le attività e i ristoranti di Vallecrosia che prepareranno piatti a base di zucca, e non solo, e bevande di ogni genere" - svela l'assessore Deborah Mognol - "Saranno coinvolte le scuole dell'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia, l'istituto comprensivo della Val Nervia e di Bordighera che dovranno produrre lavori sulla zucca nell'epoca celtica. E' nostra volontà coinvolgere anche le attività della zona costiera con l'allestimento delle loro vetrine. Volevo ringraziare la Regione Liguria che ha finanziato l'evento con un contributo di 5mila euro e i cittadini del centro storico che sono sempre molto collaborativi ed entusiasti dell'iniziativa. Invito tutti, turisti, cittadini e residenti, a partecipare all'evento e a riscoprire il borgo storico. E' anche un modo per valorizzare il nostro territorio e le nostre particolarità".

Spettacoli di fuoco e teatrali, animazioni per bimbi, adulti e famiglie, stand gastronomici e musica animeranno la città alta che sarà raggiungibile attraverso l'utilizzo di navette. "Abbiamo cercato di trovare anche una collaborazione con i comuni limitrofi per far arrivare le navette fino a Soldano" - aggiunge il consigliere comunale Mattia Petrini.