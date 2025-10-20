Halloween a Vallecrosia, gli organizzatori: "Divieto di sosta valido solo nell'area destinata al palco"

"Dal 22 ottobre il divieto di sosta sarà valido solo nell'area in cui verrà montato il palco, che comprende un tratto confinante con la sponda del fiume" - precisano gli organizzatori dell'evento di Halloween e della Festa della Zucca a Vallecrosia Alta in seguito alla polemica nata per il divieto di sosta, con rimozione forzata, previsto in piazza Lavatoi, nel parcheggio lato fiume, dalle 7.30 del 22 ottobre sino alle 18 del 3 novembre per consentire le operazioni di allestimento.

"Il palco va montato una settimana prima e, perciò, il divieto partirà da mercoledì prossimo ma sarà valido solo su una porzione ristretta del parcheggio" - specificano - "La popolazione era stata avvisata durante le riunioni che abbiamo organizzato il martedì sera nel centro storico. Il provvedimento era stato ampiamente discusso nella riunione del 7 ottobre e ribadito durante quella del 14 ottobre. Domani ci sarà una nuova riunione in cui verrà ribadito il concetto in caso non fosse pienamente chiaro".

"Dal 22 ottobre, dunque, non verrà sgomberata tutta la piazza" - affermano - "I divieti di sosta saranno validi su tutta l'area solo per il periodo della festa: da venerdì 31 fino a sabato 1 novembre alle 18 circa".