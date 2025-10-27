Vetrine in festa a Vallecrosia, in mostra le creazioni dei bimbi delle scuole (Foto)

Vetrine in festa a Vallecrosia. Sono state esposte, da sabato scorso, nelle attività commerciali della città le creazioni dei bimbi delle scuole del territorio realizzate in occasione della Festa della Zucca che andrà in scena il 1° novembre nel centro storico.

Il comune di Vallecrosia, infatti, come ogni anno, ha invitato le scuole del territorio a partecipare alla realizzazione di un pannello decorativo a tema. Il titolo di quest'anno è "La zucca in tutte le sue declinazioni, da Halloween ai barbagiuai". "A tutti i partecipanti è stata abbinata una vetrina degli esercizi commerciali di Vallecrosia che si sono resi disponibili ad esporre gli elaborati da sabato 25 a giovedì 30 ottobre, per il piacer dei bambini, delle famiglie e dei cittadini che potranno ammirare la creatività e l'estro delle nostre scuole per tutta la settimana offrendo una nota di colore e di allegria alle vetrine autunnali in occasione dei festeggiamenti" - fa sapere l'assessore Rosella Rosa Muratore - "Giovedì 30 i lavori verranno ritirati e saranno esposti, sabato 1 novembre, nell'antico borgo di Vallecrosia in occasione della Festa della Zucca per inondare i carruggi di colore".

"Il 25° anniversario della Festa della Zucca sarà un ritorno alle origini, le zucche abiteranno i vicoli, adornando porte e carruggi" - svela l'assessore Muratore - "Nella mattinata si svolgerà una maratona fotografica, curata dall'associazione Controluce in cui ci si potrà misurare con le luci e i personaggi che animano i magnifici scorci del borgo, vivo e vitale nell'atmosfera della festa. Alle 11 ci sarà un momento di formazione e incontro sulla cucina naturale con 'Profumi e Sapori d'Autunno: Zucca e Erbe aromatiche' a cura di 'Cucina & Benessere' con Silvia Ciuffardi, naturopata e cuoca di cucina naturale, e Luciana Rondelli, cuoca di cucina naturale, che ci sveleranno i segreti della zucca e delle erbe spontanee. Nel primo pomeriggio, invece, intorno alle 15, saremo chiamati a riflettere sulla spesa responsabile e biologica a cura della Confagricoltori che presenterà i propri associati e i loro prodotti offrendo un simpatico gadget; nel frattempo potremo pranzare con i prodotti dei ristoratori presenti alla festa con i loro stand già dalla sera precedente, che ci stuzzicheranno per l'intera giornata. Alle 16, si premieranno le foto più belle della maratona fotografica, conclusasi nella mattinata, direttamente dal sindaco Fabio Perri. A seguire, verso le 16:30, verranno premiate le scuole partecipanti alla rassegna storica dei pannelli scolastici realizzati dagli alunni delle primarie e dell'infanzia del territorio. Nel corso di tutto il pomeriggio deliziosi banchetti di artigianato di bigiotteria, candele, oggettistica e bricolage tessile animeranno le piazze incorniciate in un tipico clima autunnale animato dalle classiche zucche di Piozzo. Gonfiabili, giochi di ruolo, giochi da tavolo, laboratori della zucca completeranno un'esperienza davvero unica. Vi aspettiamo, noi ci abbiamo messo la zucca voi metteteci la presenza".