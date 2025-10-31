Vallecrosia pronta per Halloween, ultimi preparativi nel centro storico (Foto e video)

Ragni giganti, scheletri e streghe. Sono in corso gli ultimi preparativi a Vallecrosia Alta per l'evento di Halloween, previsto questa sera, organizzato dal CIV “Vallecrosia al Centro” in collaborazione con il Comune. Questa mattina si è, infatti, svolta una commissione, che ha riunito Civ, Amministrazione comunale, uffici comunali, polizia locale, vigili del fuoco e il dipartimento di prevenzione di Asl1, per verificare che tutto fosse in regola in vista dell'atteso evento.

Il centro storico si sta, infatti, preparando a vivere due giornate all’insegna del divertimento, della musica e delle tradizioni. Questa sera, il 31 ottobre, dalle 18 all’1 la città alta si trasformerà in un palcoscenico di magia con spettacoli, musica live, Dj set e performance artistiche. Sono previste, inoltre, aree food & beverage.

Domani, sabato 1° novembre, Vallecrosia Alta ospiterà, invece, il 25° anniversario della “Festa della Zucca”. Dalle 10:30 alle 17 sono previsti laboratori circensi, giochi da tavolo, intrattenimento musicale, conferenza tematica sulla zucca, mercatino artigianale e agroalimentare, fattoria didattica, maratona fotografica, gastronomia locale e premiazione dei lavori delle scuole.

Per raggiungere il centro storico durante i due eventi verrà messo a disposizione di cittadini e turisti un servizio navetta gratuito. Questa sera sarà attivo dalle 18 alle 3, partirà dall'ex mercato dei fiori e si fermerà sul solettone nord, in via Roma di fronte al Mercatò e nel centro storico, sia al ponte di fronte al bar Tabacchi che al ponte della chiesa.