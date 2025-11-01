Vallecrosia, tradizione e divertimento: al via la "Festa della Zucca" nel centro storico (Foto e video)

Tradizione e innovazione alla Festa della Zucca a Vallecrosia Alta. Ha preso il via, questa mattina, nel centro storico il 25° anniversario della tradizionale manifestazione proposta dall'Amministrazione comunale.

Dopo il successo della manifestazione di Halloween andata in scena ieri sera, nella giornata odierna la città alta è animata da laboratori circensi, giochi da tavolo, intrattenimento musicale, conferenza tematica sulla zucca, mercatino artigianale e agroalimentare, fattoria didattica, maratona fotografica, gastronomia locale e, nel pomeriggio, dalla premiazione dei lavori delle scuole del territorio realizzate in occasione della Festa della Zucca. Il titolo del tema di quest'anno era "La zucca in tutte le sue declinazioni, da Halloween ai barbagiuai".

Un'occasione per riscoprire la tradizione divertendosi, ascoltando musica dal vivo e provando le prelibatezze locali.