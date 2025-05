Ventimiglia, continua il 'raid nelle frazioni': intervento a Mortola Inferiore (Foto)

Proseguono i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Dopo i primi otto interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte, a Torri, a Villatella e Sealza, a Varase e nel centro storico, si è svolta sabato una pulizia generale straordinaria a Mortola Inferiore.

Prosegue, perciò, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "Con l’assessore Domenico Calimera siamo andati a Mortola Inferiore, dove si è svolto il nono 'Raid nelle frazioni'" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo trovato una frazione abbastanza malconcia. Da anni non si vedevano in alcune zone di questo bellissimo borgo, che si affaccia sul mare al confine con la Francia, un'attività di pulizia a fondo come giustamente rivendicano i residenti. La frazione è stata oggetto di un imponente intervento di Teknoservice con sfalci nei carugi e nel parcheggio, successiva sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Abbiamo tolto anche qualche discarica abusiva".

"E' stata anche un'occasione per confrontarci con gli abitanti di questa zona, per capire alcuni lavoretti e accorgimenti che possono essere fatti in questa frazione per migliorare la qualità della vita nel territorio ma soprattutto per dare ancora più enfasi a un turismo che qui può decollare anche grazie alla spinta dei giardini Hanbury, che sono una risorsa turistica, ambientale e naturale di livello internazionale" - sottolinea il primo cittadino affiancato dall'assessore Calimera - "Il prossimo appuntamento sarà sabato 10 maggio a La Mortola Superiore".