Vallecrosia, Perri: "E' previsto il cambio della pavimentazione nella sede comunale?"

Una richiesta di cambio della pavimentazione presso la sede comunale in via Orazio Raimondo a Vallecrosia al centro dell'interpellanza presentata dal gruppo consiliare Perri Sindaco nella seduta odierna del consiglio comunale.

"Vogliamo sapere se è previsto il cambio di pavimento e in caso negativo chiediamo di intervenire con il cambio di pavimento e anche i bagni" - illustra il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Qualcosa si è fatto dopo questa interpellanza, cioè i bagni che non erano previsti dalla ristrutturazione".

"Vorremo anche noi tutto perfetto e avere il massimo per il nostro ufficio comunale e i nostri dipendenti" - dice il consigliere comunale di maggioranza Stefano Fullone - "Siamo sempre pronti ad aderire a bandi che possono migliorare la nostra città. Abbiamo modificato anche la portafinestra per la futura installazione di un ascensore all'esterno per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo già fatto molto, anche di più rispetto a quello previsto dal bando, e abbiamo già mandato di fare altri miglioramenti come la sistemazione del giardino, della pubblica illuminazione esterna e il rifacimento della scala. La sostituzione del pavimento interno non è stata inclusa visto che è stato valutato non prioritario".