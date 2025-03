Frana a Camporosso, chiusa al traffico strada degli Olandesi (Foto)

Frana a Camporosso. Si è verificata su Strada degli Olandesi che è stata così chiusa momentaneamente alla viabilità.

Un provvedimento necessario per poter togliere i detriti che hanno invaso la carreggiata. "A causa di una frana è stata temporaneamente chiusa al traffico la Strada degli Olandesi a Camporosso (strada provinciale n. 69) circa 500 metri prima del bivio con San Giacomo, direzione da valle a monte" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Sono in corso i lavori di sgombero dei detriti e la messa in sicurezza del sito".

"La viabilità alternativa per raggiungere la strada provinciale n. 69 avviene da Ventimiglia attraverso la strada provinciale n. 70 che raggiunge Ciaixe o percorrendo la strada comunale per Trinità, Balloi e Brunetti" - sottolinea Gibelli - "Seguiranno aggiornamenti".