Riduzione del 25% per i cittadini in difficoltà: Vallecrosia approva all'unanimità la modifica sulla Tari

Una riduzione del 25 per cento sulla Tari per i cittadini che sono in difficoltà. E' stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Vallecrosia la modifica del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 35/2020 e successivamente modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 14 novembre 2022.

"L'obiettivo è aiutare le persone che hanno bisogno con una riduzione del 25 per cento" - illustra il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi - "Il Comune nel 2022 avevo chiesto dopo il Covid la possibilità di una riduzione del trenta per cento della Tari e abbiamo ricevuto 42 domande, la mancanza di fondi è stata sopperita con un fondo del bilancio comunale. Richieste sono arrivate anche nel 2023 e nel 2024 e in mancanza di fondi è stata sopperita sempre con un fondo del bilancio comunale. Noi vorremo continuare a mantenere il 30 per cento ma essendo una disposizione di Arera attendiamo disposizioni. Normalmente può succedere che è l'Inps che dà elenco delle persone da aiutare. Noi cercheremo di far fronte ma ce lo deve dire Arera. Oggi approviamo l'applicazione al 25 per cento ma abbiamo chiesto ad Arera di estenderlo al 30 per cento, avranno una risposta tra qualche mese. In caso Arera ce lo impedisce rimarrà al 25 per cento".

"Bisognerà capire se Arera ha procedure tecniche che permetteranno di attuare un'estensione. Incalziamo la maggioranza affinché si trovano le soluzioni insieme ad Arera affinché si trovano le soluzioni" - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti.

"Con quello che approviamo questa sera, la riduzione sarà quindi del 25 o del 30 per cento?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "E' importante andare incontro a chi ha meno possibilità. Sono per la chiusura di Arera. Come gruppo siamo favorevoli visto che è una misura che va incontro a persone in difficoltà".

"Faccio i complimenti per la volontà di mettere a disposizione dei fondi comunali per aiutare i cittadini" - afferma il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Credo che un'amministrazione attenta con un ufficio molto preciso e puntuale possa mettere in atto politiche di sgravio per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. Bisogna promuovere le attività di abbattimento. Il nostro gruppo lo trova pienamente favorevole".

"Mi associo ai complimenti per l'ufficio tributi e siamo favorevoli alla pratica" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza e capogruppo Stefano Fullone.