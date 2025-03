Riviera Trasporti, Vallecrosia approva il nuovo accordo di programma

Approvato all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia il nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per il bacino di Imperia per gli anni 2025/2034.

"E' un adeguamento chiesto da Riviera Trasporti che prevede un aumento di 10mila euro su base Istat per il comune di Vallecrosia in cambio di servizi di qualità" - illustra il sindaco pro tempore di Marilena Piardi - "Paghiamo le soste di Rt e, quind,i accettiamo, ci è stato detto che ci sarà una riorganizzazione dei trasporti e auspichiamo in un miglioramento con cambi di mezzi".

"Sul trasporto pubblico locale da cose da dire ce ne sarebbero molte" - interviene il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Andiamo ad approvare un adeguamento Istat che non avveniva dal 2014. Tutte le amministrazioni del territorio se ne sono altamente lavate le mani e nel momento in cui c'era da approvare un piano hanno restituito le quote. C'è un unico ente in provincia che ha creduto nel trasporto pubblico locale che si è fatto carico delle problematiche facendo scelte coraggiose che permettono di rilanciare il trasporto pubblico locale. Noi abbiamo un più che ci mette in una condizione di difficoltà: rispetto agli altri comuni Vallecrosia darà l'adeguamento che ci viene richiesto obbligatoriamente sennò non riceveremo il servizio. Abbiamo delle linee di passaggio rispetto a vallate e costa ma questo ente non ha fatto nessuna richiesta per avere servizi nei giorni festivi. Non diamo nessun tipo di servizi a coloro che non hanno mezzi propri. Non è stato fatto nulla quando ci sono stati tolti. Non è, quindi, obiettivo di questa amministrazione un rilancio del trasporto pubblico. Non abbiamo un servizio scolastico. Arriveranno bus elettrici ma non abbiamo un parco mezzi per ricaricali".

"Non viene richiesto un servizio per le scuole, per i cittadini che vivono nell'entroterra e per le scuole che hanno bisogno di un mezzo per le trasferte" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.