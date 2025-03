Centro benessere con ristoro a Vallecrosia: il consiglio comunale approva all'unanimità le modifiche al Puc

A Vallecrosia verrà costruito un centro benessere con ristoro. Il consiglio comunale, in serata, ha approvato all'unanimità le modifiche in aggiornamento normativo da apportare al vigente piano urbanistico comunale (Puc) in relazione alla richiesta di permesso di costruire consistente nella realizzazione di un centro benessere con relativo ristoro, lounge bar, a servizio dell'attività turistico ricettiva esistente, ricadente nel distretto di trasformazione "D.T.1 SUB 1°.

"Il Puc è suddiviso in diverse aree e zone, il distretto di trasformazione in questione è l'uno sub uno che identifica l'area fronte mare, lato ponente, ora abbastanza abbandonata e poco riqualificata" - illustra il consigliere comunale di maggioranza Valeria Cannazzaro - "E' arrivata la richiesta di costruire un centro benessere con servizi annessi. E' necessario che tutti i proprietari che rientrano nel distretto siano d'accordo. Il distretto è di circa 8mila metri quadri e il richiedente ne possiede solo 800 metri quadri. Oggi viene, perciò, richiesto al consiglio di approvare il distacco di una porzione di questo distretto affinché possano procedere con la costruzione del progetto. Come si evince dalla relazione si crea un sub distretto che però non tocca il regolamento dei piani. Non stiamo approvando il centro benessere o l'area ristoro. Portiamo l'approvazione di realizzazione di sub distretto, cioè la suddivisione del terreno dal distretto".

"Approviamo perché pensiamo che sia un'opportunità di sviluppo" - dice il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.

"La nostra volontà è di votare a favore" - afferma il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Siamo sempre favorevoli a progetti che favoriscano sviluppo, riqualificano il territorio e danno servizi al territorio.

"Siamo favorevoli perché ci permette di riqualificare un'area degradata" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza e capogruppo Stefano Fullone.