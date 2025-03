Vallecrosia, "mancano aree e spiaggia per cani": l'interpellanza di Perri

Aree per cani al centro dell'interpellanza presentata in consiglio comunale a Vallecrosia dal gruppo consiliare 'Perri Sindaco'.

"Si chiede quale sarà lo sviluppo di aree per cani e quali saranno i tempi e i modi per l'area in spiaggia?" - dice il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "L'esigenza, ormai di tutte le città non soltanto la nostra, di un'area dedicata allo sgambamento per gli amici a quattro zampe è fondamentale, come lo è una spiaggia dedicata ai cani".

"L'amministrazione comunale ha individuato un'area in via Garibbe da destinare all'area cani" - risponde il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Purtroppo ad oggi non è stata possibile individuare un'associazione o istruttori per cani che potessero gestirla e occuparsene. Per l'individuazione di una spiaggia libera attrezzata per cani con accorpamento a spiaggia libera adiacente è prevista alla variabile demaniale. Sono già stati predisposti i documenti".