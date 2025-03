Vallecrosia, Quesada "Il riscaldamento della scuola Andrea Doria non funziona". Biancheri "Era solo un calo di pressione"

Discussi in consiglio comunale il malfunzionamento del sistema di riscaldamento e le condizioni strutturali del plesso della scuola Andrea Doria, temi al centro dell'interrogazione presentata dal gruppo consiliare 'Vallecrosia prima di tutto'.

"C'è stato un problema ma era solo un calo di pressione. Non ci sono stati gravi problemi per i bambini" - dice l'assessore Patrizia Biancheri - "Il calo di pressione è dovuto a una perdita. Ci siamo confrontati con l'ufficio per capire la giusta operazione da fare. E' stata valutata la possibilità di sostituire il pezzo per un costo di 18mila euro che consentirebbe di migliorare le condizioni dell'impianto di riscaldamento. Il problema è stato risolto ma c'è da fare un intervento più sostanzioso sull'impianto".

"Sono soddisfatto per quello che ha detto l'assessore Biancheri, per l'educazione di tono e il modo in cui si è interessata e immediatamente intervenuta per tamponare il problema e sul fatto che ci sia un progetto a lungo termine per risolvere totalmente questo tipo di problema" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.