Bordighera, terreni comunali: approvate all'unanimità due pratiche di patrimonio

Si sono affrontate due pratiche sul patrimonio, votate entrambe all'unanimità, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Bordighera che riguardavano il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 21 dicembre del 2023.

La prima pratica si riferiva alla modifica di un terreno comunale in strada Vallone delle castagne. "E' un terreno di circa 78 metri situato in zona Montenero che rientra nel piano di alienazione che andrebbe a sistemare una situazione sia con l'ente che con il proprietario del terreno affianco" - illustra l'assessore Melina Rodà - "Prevede l'inserimento nei beni immobili suscettibili di dismissione di un terreno di proprietà comunale che si trova in strada Vallone delle castagne. Si tratta di un terreno sul quale era stato edificato tanti anni fa una porzione di edificio residenziale. Il proprietario aveva chiesto il condono che era stato respinto. Successivamente sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno rigettato i ricorsi presentati del privato confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dal comune di Bordighera. Recentemente il proprietario dell'edificio ha mostrato interesse per acquistare il terreno. L'ufficio tecnico riesanimata la pratica ha ritenuto di concluderla positivamente con il rilascio del condono previa valutazione positiva da parte dell'ufficio patrimonio. La valutazione è stata fatta e perciò si propone l'inserimento del terreno nell'elenco delle proprietà.

L'altra pratica si riferiva alla modifica di un terreno di proprietà comunale sito in via Coggiola. "E' un altro terreno di 490 metri che si trova sulla Coggiola vicino alle vasche dell'acquedotto messo nell'elenco delle alienazioni" - dice Rodà - "In buona fede, pare sia stato inglobato nella proprietà confinante. C'è un errore di rappresentazione e catastale".