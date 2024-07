Passeggiata mare di Bordighera, stanziato oltre un milione di euro per il secondo lotto: lavori entro la primavera del 2025

Stanziato un milione e duecento mila euro per il secondo lotto del restyling della passeggiata a mare, tra il bar Eden e il sottopasso della stazione ferroviaria. Lo ha annunciato, in serata, il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, nel corso della seduta del consiglio comunale.

"La variazione è stata adottata in urgenza dalla Giunta e viene ratificata in consiglio" - dice il sindaco Vittorio Ingenito illustrando la ratifica della quarta variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026 - "E' una variazione decisamente importante per l'amministrazione comunale perché stanzia oltre due milioni di euro di risorse che vedono diversi tipi di interventi dalle piccole manutenzioni alle opere più importanti".

"In commissione abbiamo evidenziato come ci sia il finanziamento del secondo lotto della passeggiata a mare, il cui progetto esecutivo è in dirittura d'arrivo. Il totale stanziato è di un milione e duecento mila euro" - sottolinea il primo cittadino - "Desideriamo essere pronti per poter continuare non appena avremo il bando pubblico per l'aggiudicazione dei lavori che auspichiamo possano essere iniziati al più presto e terminati entro la primavera del 2025".

"Ci sono poi una serie di interventi importanti: 100mila euro per un intervento di riqualificazione dell'area intorno alla fontana di Magiargè; 70mila euro per interventi su opere di riqualificazione e su aree pubbliche; 250mila euro per il rifacimento dei marciapiedi, per esempio un intervento riguarda il tratto che va dal centro di Bordighera fino a via Noaro" - fa sapere il sindaco Ingenito - "Poi abbiamo 170mila euro per il risanamento del muro del cimitero di Sasso; 170mila euro per la manutenzione di stabili comunali tra cui biblioteca, palazzetto dello sport e sede del COC COM; 200mila euro per il rifacimento degli asfalti; 100mila euro per l'acquisto di autoscala, idropulitrice e attrezzatura a vapore per la rimozione delle cicche dai marciapiedi; 60mila euro per la nuova copertura sui campi della bocciofila di via Stoppani; 40mila euro per l'acquisto di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti; 30mila euro per la nuova area cani nell’ex campo sportivo di Arziglia; 36mila euro per il rinnovamento delle dotazioni semaforiche; 57mila euro per interventi assistenziali di emergenza; 127mila euro per manifestazioni della prossima stagione invernale e 5mila euro per corsi d’inglese per la cittadinanza".

"In merito a questa variazione di bilancio, come ho detto in commissione, voterò a favore anche se mi sarei aspettato qualche investimento differente, in particolar modo, un finanziamento sulla polizia municipale per garantire il terzo turno estivo visto che anche quest’anno non abbiamo pattuglie che possano presidiare il territorio della città di Bordighera" – sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli – "Questo comporta delle problematiche non da poco: sul doppio senso del lungomare dove i parcheggi sono quelli che sono e le macchine vengono lasciate indiscriminatamente da un lato e dall'altro e, quindi, diventa impossibile il transito a doppio senso in alcuni tratti, crea litigi tra gli automobilisti per i quali, quando possono, intervengono i carabinieri ma non sempre sono a disposizione e possono intervenire. Un altro problema sono i parcometri. Vi sono zone a pagamento fino alle 23 ma di fatto non vi sono pagamenti di sosta o controlli di alcun genere. C'è un mancato incasso da parte delle casse comunali perché non c'è controllo. Ciò non toglie che questa variazione prevede importanti investimenti per la città".

"E' fondamentale che ci sia il terzo turno della polizia locale intanto per il discorso della viabilità, soprattutto sul lungomare" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Suggerirei all'Amministrazione che il lavoro degli ausiliari vada fatto, qualche ora, anche nel centro storico che ultimamente è diventato terra di nessuno. Suggerirei di creare un turno di controllo dalle 20 alle 23-24 sul centro storico di Bordighera Alta e all'ingresso di Borghetto per cercare di educare le persone a seguire le regole".

"Per quanto riguarda l'implementazione del servizio della polizia locale è stato firmato oggi proprio un protocollo con la Prefettura che ha stanziato 36mila euro anche per i controlli sul mercato del giovedì. Ci darà la possibilità di una nuova assunzione fino ad ottobre" - replica il sindaco Vittorio Ingenito - "Per il problema dei parcometri abbiamo due nuove persone che fungono da ausiliari del traffico e sono deputati proprio al controllo della verifica dell'utilizzo del tagliando nelle aree a pagamento".

Il consigliere comunale di minoranza Alessandro Albanese ha chiesto un intervento per la salvaguardia del litorale: "Abbiamo fatto la passeggiata nuova che è anche un bel lavoro ma mi sembra che si stia facendo una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta. Le mareggiate sono aumentate del 14 per cento ogni anno e, perciò, rischiamo di dover poi rimettere mano sul lavoro che è appena stato fatto. E' un punto fondamentale visto che Bordighera vive di turismo balneare e non è stato fatto niente a riguardo in questi anni".

"E' stato fatto tanto. Abbiamo un esecutivo e un definitivo, ora siamo all'altezza di poter partecipare a bandi sia regionali che europei" - replica il vicesindaco Marco Laganà - "Non sono iniziati i lavori perché oggi il comune non ha le risorse per ricoprire un ripascimento del genere che è intorno ai 18 milioni di euro. Cercheremo le vie e i canali per poter reperire i soldi".

"Bordighera vive quasi ed esclusivamente sul turismo balneare sia d'inverno che d'estate. Sulla passeggiata sono stati investiti oltre due milioni di euro ma prima avremo dovuto pensare di investire sulla spiaggia. Sono scelte politiche e va bene così" - commenta il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Ribadisco: questo lungomare andava rifatto e ora si vede la diversità e l’opera che, piaccia o no, andava fatta. Una cosa che voglio suggerire, visto che il progetto è in itinere, è di non fare, come in piazza della stazione, l’errore nella progettualità e nella posa della pavimentazione in quanto gli autobloccanti si sono già avvallati e si spostano perché non è stato fatto seguendo quelle che sono linee guida della Assobeton. Inviterei i progettisti, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici a farsene carico. Vi consiglierei di andarlo a vedere, è un vademecum".

"Vi chiedo che cosa avete intenzione di fare con il mercato ambulante del giovedì visto che con i lavori per il secondo tratto sul lungomare vi sarà un ulteriore slittamento dei banchi" - domanda il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Attualmente diversi operatori, che sono stati spostati, sono scontenti, perché hanno avuto un calo del 50 percento dei loro incassi. Sono molto propensi, se rimarranno là, a lasciare la licenza. Questo sarebbe davvero un disastro perché il mercato del giovedì è un mercato storico di Bordighera e porta molto afflusso di turisti e francesi. Inoltre, chi sarà autorizzato a transitare sulla parte nuova?".

"In questo consiglio comunale non siamo pronti a darle una risposta" - risponde il vicesindaco Marco Laganà.

"Quest'ultimo intervento mi fa propendere verso un voto di astensione o contrario perché ci sono degli interrogativi che non sono stati risolti" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Ci sono dei soldi ben spesi per cui vorrei appoggiare la pratica però sulla passeggiata a mare ci sono degli interrogativi troppo grossi".

La pratica, che prevede investimenti per più di 2 milioni di euro, alla fine, è stata approvata nonostante i cinque voti contrari della minoranza.