Bordighera approva all'unanimità la nuova carta di partenariato del santuario Pelagos

Bordighera approva all'unanimità, in consiglio comunale, la nuova carta di partenariato del santuario Pelagos.

"Il partenariato, che quest'anno si è tenuto a Nizza, riguarda tutti i comuni costieri compresi quelli della Costa Azzurra" - illustra il vicesindaco Marco Laganà - "In questo nuovo regolamento sono cambiate alcune caratteristiche nei confronti dei dipendenti comunali, di tutti i portatori di interesse, di monitoraggio ambientale, di prevenzione e riduzione degli impatti negativi delle attività umane. E' soltanto un'evoluzione di quello che è stato già firmato circa undici anni fa. Andiamo, quindi, a rinnovare. Abbiamo ottenuto non molto tempo fa in provincia con il vicepresidente un incontro e stiamo andando in quella direzione. Era presente anche la dottoressa Airoldi che sta seguendo questo e altri progetti a tutela sia del mare che dei cetacei che vivono all'interno del nostro mare. E' soltanto un'evoluzione".

"Mi fa piacere che questo partenariato di Pelagos proceda con nuovi sviluppi interessanti anche perché era nato nel 2013 e il documento ufficiale era stato firmato nella nostra amministrazione di allora, siamo, perciò, contenti e voteremo a favore" - commenta il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Si dovrebbe, secondo me, cercare di sponsorizzarlo ancora di più perché dovrebbe diventare un fiore all'occhiello per il turismo bordigotto".