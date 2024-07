Bordighera, conferimenti errati e inappropriati: 40mila euro per nuovi cestini

"40mila euro sono previsti per l'acquisto di nuovi cestini". Lo ha annunciato il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito durante la seduta odierna del consiglio comunale.

Gli attuali cestini presenti in città verranno, perciò, sostituiti. "La volontà e il desiderio è quello di andare nella direzione di mettere a disposizione della cittadinanza sempre un numero maggiore di cestini in città, di cambiare una parte di quelli più fragili con dei cestini a basamento che possano impedire il conferimento dei sacchetti all'interno degli stessi" - fa sapere il primo cittadino.

E' anche un provvedimento contro i 'furbetti dei rifiuti'. "Purtroppo, sono sempre più numerose le segnalazioni che arrivano da Tecknoservice di continui e ripetuti giri che vengono fatti da parte degli operatori per togliere i sacchetti dai cestini che comporta un aggravio di tempo e il servizio deve essere portato avanti" - afferma Ingenito - "Abbiamo chiesto interventi della polizia locale per la verifica dei conferimenti che non sono corretti. Purtroppo, sono presenti sempre più conferimenti inappropriati di mobili e arredo vario durante la notte. Adesso arriveranno anche le telecamere, che rientrano nel bando del Pnrr, che saranno collegate con il comando di polizia locale".

"In merito alla nettezza urbana, le famose ecoisole che avremo dovuto acquistare da capitolato non sono mai state acquistate" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli - "In totale, se non sbaglio, erano sette da acquistare ma non se ne è saputo più nulla e non sono mai stati stanziati i fondi".

"Le ecoisole rientrano nel bando del Pnrr" - replica il sindaco Vittorio Ingenito. "L'acquisto delle ecoisole che doveva essere fatto con il Pnrr è andato a vuoto e il comune di Ventimiglia, che è capofila, lo sta rifacendo. Non è dipeso da noi" - specifica l'assessore Giovanni Allavena - "L'acquisto delle quattro, che dovevano essere acquistate da noi, hanno avuto, invece, un ritardo nella procedura".