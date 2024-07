Bordighera, cambia il mercato coperto: avrà spazio per vendita di prodotti agricoli e area ristoro

Cambia il mercato coperto di Bordighera che avrà uno spazio per la vendita di prodotti agricoli e un'area ristoro. E' stata votata all'unanimità la pratica sulle modifiche al regolamento del mercato coperto di piazza Garibaldi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 26 marzo 2007 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 43 dell’11 ottobre 2022.

"E' una modifica dell'assetto interno al pian terreno della parte centrale del mercato coperto dove ci sarà uno spazio riservato alla vendita di prodotti agricoli gestito direttamente da un'associazione di categoria che sarà individuata attraverso una procedura di evidenza pubblica" - dice l'assessore Martina Sferrazza illustrando la pratica sul commercio - "Sarà presente altresì uno spazio riservato ad appoggio e sedute per il consumo di bevande e alimenti sul posto".

"Voterò a favore ma, visto che questa era una mia idea, auspico che sia in evoluzione" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito - "Il progetto, infatti, prevede altre cose. Mi auguro sia un primo passo, sicuramente buono, ma spero che in futuro venga migliorato. La mia idea è sempre stata quella di avere una licenza di alimenti e bevande per tutti quelli del mercato coperto in modo tale che chiunque voglia possa proporre alimenti e bevande per far diventare il nostro mercato come quello che c'è nel Principato di Monaco, a Genova o a Barcellona".

"Sono d'accordissimo su questi bandi per cercare di far partire in maniera adeguata il mercato coperto che da anni sta davvero tribulando" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "L'area comunale, mi raccomando, faccia tutti i passi necessari affinché sia tenuta bene, pulita e con le norme igienico-sanitarie".